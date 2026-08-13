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Автомобили

Россияне бросились скупать новые люксовые автомобили

«Автостат»: рынок люксовых автомобилей в РФ вырос на 13% за семь месяцев
Rolls-Royce

Российский рынок новых автомобилей сегмента Luxury демонстрирует рост седьмой месяц подряд. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат». В июле 2026 года реализовано 75 машин, что на 17% больше, чем в июне, и на 3% выше результата июля прошлого года (73 шт.).

По итогам семи месяцев продажи выросли на 13% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года — до 444 единиц. Лидерство в июле разделили две модели — Rolls-Royce Cullinan и Lamborghini Urus. Каждая из них разошлась тиражом по 16 экземпляров. На третьем месте с небольшим отставанием — Bentley Bentayga, реализованный в количестве 14 штук. Четвертую строчку занял Bentley Continental GT (7 автомобилей). Замыкает пятерку лидеров Rolls-Royce Spectre с результатом 6 проданных машин.

Среди марок лидерство удерживает Rolls-Royce с показателем 27 реализованных автомобилей. На втором месте Bentley (23 шт.), на третьем — Lamborghini (18 шт.). Также в июле продано 5 новых Ferrari и по одному Aston Martin и Maserati.

До этого сообщалось о буме продаж мотоциклов в России.

Ранее стало известно, что названы пять самых популярных мотоциклов в России.

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