В Приморье у такси срезало крышу при столкновении с грузовиком, пострадали три человека

В Приморье машина такси влетела в грузовик, пострадали три человек

Во Владивостоке в Первомайском районе произошло жесткое ДТП с участием автомобиля такси и грузовика. Об этом сообщил Telegram-канал Svodka25.

По предварительным данным, водитель Toyota Prius на перекрестке не уступил дорогу автомобилю Daewoo Novus, который имел преимущественное право проезда, и совершил с ним лобовое столкновение. От удара у машины такси оказалась срезана крыша, а переднюю часть кузова полностью смяло.

Водителя такси зажало в салоне. Спасателям МЧС пришлось применять гидравлическое оборудование, чтобы помочь ему. Как сообщили в оперативных службах, он госпитализирован в критическом состоянии. Также серьезные травмы получили три пассажира Prius, среди которых несовершеннолетний ребенок. Всех пострадавших доставили в больницы с множественными переломами и ушибами.

В Госавтоинспекции уточнили, что водителю такси грозит штраф по ч. 2 статьи 12.13 КоАП РФ («Невыполнение требования уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом проезда перекрестков»). Назначен ряд экспертиз, по результатам которых будет принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось о жестком ДТП в Красноярском крае, где Lada Priora сложилась гармошкой.