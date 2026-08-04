Lada Priora сложилась гармошкой в жестком ДТП в Красноярском крае

В Красноярском крае Lada Priora получила критические повреждения в ДТП

В Красноярском крае 20-летний водитель без прав на Lada Priora спровоцировал серьезное ДТП. Об этом сообщил Telegram-канал «360 ЧП».

Последствия аварии попали на фотографии. На кадрах видно, что Mitsubishi Pajero стоит поперек дороги. У автомобиля смята крышка капота и поврежден передний бампер. Также заметно, что в кювете находится Lada Priora. От удара у машины полностью смяло переднюю часть кузова, раздробило лобовое стекло и выбило стекла в дверях.

По предварительным данным, молодой человек, не имевший водительского удостоверения, управляя Lada Priora, выехал на встречную полосу, где столкнулся с Mitsubishi Pajero.

В результате ДТП пассажирка Priora от полученных травм не выжила. Водитель с повреждениями различной степени тяжести доставлен в больницу.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку, устанавливают все обстоятельства случившегося. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось о жестком ДТП в Башкирии, где хетчбэк Renault Sandero с людьми был сильно смят.