В Подмосковье водитель автобуса запер пассажирок в салоне и избил одну из них

В городском округе Мытищи, в автобусе №314, вечером 8 августа произошел конфликт из-за оплаты проезда между водителем автобуса и пассажирками. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва».

«Он щипал нас, бил, не выпускал из автобуса и оскорблял, в том числе высказываниями, связанными с нашей национальностью», — рассказала пострадавшая.

По данным источника, причиной послужила неисправность терминала для бесконтактной оплаты. Карта девушки не сработала, она предложила перевести деньги на личную карту водителя, но тот отказался. Пассажирка сослалась на право бесплатного проезда при неработающем валидаторе, после чего, по ее словам, водитель перешел к агрессивным действиям.

Девушка утверждает, что водитель удерживал ее в салоне, не выпуская наружу, применил физическую силу к ней и ударил другую пассажирку. Также он позволял себе оскорбительные высказывания, в том числе касающиеся внешности и национальности девушек.

Обстоятельства произошедшего выясняются. Перевозчик пока официально не комментировал инцидент.

Ранее сообщалось, что в Татарстане водитель маршрутки похитил подростка из-за проблем с оплатой проезда.