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Проблемы с бензином в России
Автомобили

Калужский автоблогер лишился Skoda Octavia после покупки у пенсионеров

Автоблогер из Калуги лишился Skoda Octavia после покупки у пенсионеров «по схеме Долиной»
Владелец Skoda Octavia Николай

Калужский автоблогер Дмитрий Примаков стал жертвой «схемы Долиной» при покупке автомобиля у пожилых супругов, сообщает Mash. Несмотря на принятые меры предосторожности, включая видеозапись сделки, транспортное средство было изъято правоохранительными органами.

По словам Примакова, перед выкупом Skoda Octavia он зафиксировал на камеру согласие пенсионеров на продажу, уточнив, не находятся ли они под чьим-либо влиянием. Пожилые владельцы подтвердили добровольность сделки. Стороны подписали документы и переоформили автомобиль.

Однако впоследствии пенсионеры обратились в полицию, заявив, что были обмануты и деньги возвращать не намерены. При этом они заявили, что видеозаписи с их согласием не имеют юридической силы. Примакову позвонил следователь из Тулы и сообщил, что Skoda внесена в базу как похищенная.

Автомобиль изъят в качестве вещественного доказательства и помещен на штрафстоянку. Блогер вместе с супругой подал ходатайство о возврате машины, однако ответа пока не получил. В полиции заявили, что проводят проверку по всем обстоятельствам дела.

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