Арестованный Range Rover адвоката Пашаева выставлен на торги

Адвокат Эльман Пашаев, ныне находящийся под стражей по делу о мошенничестве, предпринял попытку оспорить арест своего автомобиля Range Rover, сообщает Mash. Имущество было изъято судебными приставами в сентябре 2024 года и помещено на специализированную стоянку в рамках взыскания задолженности, общий размер которой превышает 36,5 млн рублей.

Суть финансовых претензий уходит корнями в 2012 год. Тогда клиент Николай Дерябин перевел Пашаеву средства за оказание юруслуг, однако, согласно материалам дела, защитник так и не приступил к работе, впоследствии отказавшись от обязательств. Часть денег была возвращена, но оставшуюся сумму вместе с процентами и неустойкой в 2022 году взыскал Мосгорсуд.

В своей жалобе Пашаев пытался снять ограничения с автомобиля, ссылаясь на действующий контракт с Министерством обороны и приостановку исполнительного производства в связи с участием в СВО. Тем не менее, суд счел эти доводы неубедительными. В итоге служители Фемиды отказали экс-адвокату, и дорогостоящий внедорожник уже выставлен на открытые торги.

На данный момент сам Пашаев остается в СИЗО по резонансному уголовному делу. Следствие полагает, что он получил от Алексея Блиновского более 20 млн рублей и $300 тыс., гарантируя содействие в урегулировании уголовного преследования в отношении него и блогера Елены Блиновской.

Ранее сообщалось, что Rolls-Royce блогера Лерчек останется под арестом.