Легковушка снесла автобусную остановку с людьми в Волгограде

В Волгограде иномарка влетела в остановку с людьми

В Волгограде у остановки «Проспект Металлургов» произошло ДТП: легковой автомобиль вылетел с проезжей части и врезался в остановочный павильон, на котором находились люди. Об этом сообщил Telegram-канал V1.ru.

На фотографиях с места инцидента виден масштаб повреждений. На кадрах заметно, как автомобиль черного цвета стоит на пешеходной зоне рядом с автобусной остановкой. У него раздроблен передний бампер. Также видно, что переднее левое колесо слетело с крепления и завалилось на бок.

При этом по дороге рассыпаны осколки стекла. На другом кадре виден белый автомобиль с похожими дефектами: у него смяты бампер и крышка капота.

По информации канала, в результате аварии пострадал один человек. Медики оказали ему необходимую помощь на месте — госпитализация не потребовалась.

Обстоятельства происшествия выясняются.

До этого в Санкт-Петербурге эвакуатор расплющился из-за столкновения с мусоровозом. Инцидент записала камера видеорегистратора.

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