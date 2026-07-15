Легковушка снесла автобусную остановку с людьми в Волгограде

В Волгограде у остановки «Проспект Металлургов» произошло ДТП: легковой автомобиль вылетел с проезжей части и врезался в остановочный павильон, на котором находились люди. Об этом сообщил Telegram-канал V1.ru.
На фотографиях с места инцидента виден масштаб повреждений. На кадрах заметно, как автомобиль черного цвета стоит на пешеходной зоне рядом с автобусной остановкой. У него раздроблен передний бампер. Также видно, что переднее левое колесо слетело с крепления и завалилось на бок.
При этом по дороге рассыпаны осколки стекла. На другом кадре виден белый автомобиль с похожими дефектами: у него смяты бампер и крышка капота.
По информации канала, в результате аварии пострадал один человек. Медики оказали ему необходимую помощь на месте — госпитализация не потребовалась.
Обстоятельства происшествия выясняются.
До этого в Санкт-Петербурге эвакуатор расплющился из-за столкновения с мусоровозом. Инцидент записала камера видеорегистратора.
Ранее сообщалось о попадании электровелосипедиста в ДТП на дороге в Новосибирске.