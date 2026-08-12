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Автомобили

На ТТК в Москве массовая авария парализовала движение

В Москве на ТТК перекрыли движение из-за массовой аварии
Telegram-канал Агентство «Москва»

В Москве на ТТК в районе Новолужнецкого проезда столкнулись пять автомобилей. Об этом сообщил Telegram-канал «Агенство «Москва»».

По данным источника, на внешней стороне Третьего транспортного кольца, неподалеку от Новолужнецкого проезда, произошла массовая авария с участием пяти машин. В результате ДТП пострадал один человек — его госпитализировали бригада скорой помощи. В настоящее время на участке магистрали перекрыты две полосы движения, проезд затруднен. Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства инцидента.

До этого на ЦКАД в Москве произошла массовая авария с участием шести машин. По словам очевидца, авария произошла следующим образом: в правой полосе трактор притормозил, чтобы пропустить пешеходов, из-за чего вся колонна машин начала сбавлять скорость. Однако один из автомобилей не справился с управлением — его занесло, и он зацепил несколько других машин. В итоге столкновение задело шесть транспортных средств. Также он добавил, что после инцидента движение на этом участке полностью парализовано.

Ранее сообщалось о жестком массовом ДТП, которое парализовало МКАД.

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