Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Проблемы с бензином в РоссииКризис с мигрантами в Сеуте
Автомобили

Неизвестные разбивают машины капитошками в Москве

В Москве неизвестные повреждают авто, скидывая шары с водой с высоты
Telegram-канал «Осторожно, Москва»

В Москве у жилого комплекса комплекса «Аэробус» злоумышленники сбрасывают на машины наполненные водой шарики. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва».

«Сказали, что здесь часто кто-то таким способом разбивает машины, но не выяснили кто. Жильцы говорят, что постоянно шары летят с высоты», — поделилась очевидица.

Как рассказала одна из жительниц, от рук неизвестных пострадали уже минимум восемь автомобилей. При этом поймать нарушителей пока не удалось.
Особенно серьезный ущерб нанесен одной из иномарок: водяной снаряд пробил стеклянный люк на крыше. Осколки осыпали салон, повредив внутреннюю обшивку и обивку кресел.

Пострадавшие неоднократно обращались в полицию, однако установить личности хулиганов и их точное местоположение пока не представилось возможным. Правоохранители проводят проверку, опрашивают жильцов и изучают записи камер наблюдения. В случае поимки нарушителям грозит административная, а при значительном ущербе — и уголовная ответственность.

Ранее сообщалось, что полицейский замаскировался под куст и поймал 74 водителя, нарушивших правила.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Можно не работать и получать деньги. Как оплачивают простой и когда он незаконен
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!