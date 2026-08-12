Неизвестные разбивают машины капитошками в Москве

В Москве неизвестные повреждают авто, скидывая шары с водой с высоты

В Москве у жилого комплекса комплекса «Аэробус» злоумышленники сбрасывают на машины наполненные водой шарики. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва».

«Сказали, что здесь часто кто-то таким способом разбивает машины, но не выяснили кто. Жильцы говорят, что постоянно шары летят с высоты», — поделилась очевидица.

Как рассказала одна из жительниц, от рук неизвестных пострадали уже минимум восемь автомобилей. При этом поймать нарушителей пока не удалось.

Особенно серьезный ущерб нанесен одной из иномарок: водяной снаряд пробил стеклянный люк на крыше. Осколки осыпали салон, повредив внутреннюю обшивку и обивку кресел.

Пострадавшие неоднократно обращались в полицию, однако установить личности хулиганов и их точное местоположение пока не представилось возможным. Правоохранители проводят проверку, опрашивают жильцов и изучают записи камер наблюдения. В случае поимки нарушителям грозит административная, а при значительном ущербе — и уголовная ответственность.

Ранее сообщалось, что полицейский замаскировался под куст и поймал 74 водителя, нарушивших правила.