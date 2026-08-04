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Полицейский замаскировался под куст и поймал 74 водителя, нарушивших правила

В США полицейские замаскировался под куст для поиска нарушителей на дорогах
Dunellen Borough Police Department/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В американском штате Нью-Джерси сотрудник полиции переоделся в костюм растительности и спрятался у дороги, чтобы поймать нарушителей ПДД. Об этом сообщило издание The Drive.

Полицейский в «снайперском» камуфляже, имитирующем листву, стоял на одной из главных улиц города и наблюдал за проезжающими машинами с помощью бинокля. По информации департамента полиции, за шесть часов рейда он зафиксировал 74 нарушения. Все водители держали мобильные телефоны в руках, что запрещено законом в Нью-Джерси.

В соцсетях полиция опубликовала фото офицера в маскировочном костюме с подписью «Не полицейский». При этом авторы поста иронично отметили, что водители, которые не смотрят на дорогу, вряд ли заметят даже хорошо замаскированного полицейского.

Согласно исследованиям Страхового института безопасности дорожного движения (IIHS), использование телефона за рулем повышает риск столкновений и превышения скорости.

Ранее сообщалось, что в Британии полицейские задержали пьяного и почти слепого водителя.

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