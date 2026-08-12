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Появилось видео из больницы с ветераном СВО, пострадавшим в ДТП с сыном Алтушкина

В Екатеринбурге на видео попал покалеченный ветеран СВО, пострадавший в ДТП

Пострадавший в ДТП с сыном главы Русской медной компании — 26-летний ветеран специальной военной операции Тимур Халилов — был экстренно госпитализирован. Об этом сообщил Tlegram-канал «112».

В больнице пострадавшему была проведена операция на черепно-мозговом отделе. Подробности о его текущем состоянии не раскрываются, однако известно, что медицинская помощь была оказана своевременно.

Тимур Халилов — профессиональный спортсмен, боксер. Пару лет назад он становился призером чемпионата России в Иркутске, после чего отправился добровольцем в зону СВО.

До этого стали известны подробности этой аварии. Спорткар Lamborghini фиолетового цвета на полном ходу врезался в многоэтажный жилой дом. По предварительным данным, владельцем Lamborghini Lamborghini Huracan оказался Давид Алтушкин — сын главы металлургического холдинга «Русская медная компания» Игоря Алтушкина. 

В результате ДТП пострадали трое мужчин: владелец автомобиля, и двое очевидцев, в том числе и ветеран СВО. В результате аварии госпитализирован только один из пострадавших — Тимур Халилов. Второму мужчине медицинская помощь была оказана на месте. Сам Давид Алтушкин получил травму головы.

Ранее сообщалось, что судьба боксера оказалась под угрозой – ему грозило 12 лет тюрьмы, но он ушел добровольцем на специальную военную операцию, выжил после тяжелого ранения и чудом остался жив после столкновения с Lamborghini.

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