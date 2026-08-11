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Автомобили

Ветеран СВО пострадал в ДТП с Lamborghini в Екатеринбурге

В Екатеринбурге пострадал ветеран СВО в аварии с Lamborghini
Telegram-канал «SHOT»

В Екатеринбурге в ДТП с Lamborghini пострадали три человека, в том числе и ветеран СВО. Об этом сообщил Telegram-канала SHOT.

По данным источника, среди пострадавших в ДТП — владелец спорткара Давид Алтушкин, сын главы «Русской медной компании», а также двое молодых людей, находившихся у магазина в момент происшествия.

Как рассказали очевидцы, мужчины сидели на крыльце у торговой точки — один из них был ветераном СВО и передвигался с костылями. Рядом находились разбросанные самокаты, не имеющие отношения к инциденту.

В результате аварии госпитализирован только один из пострадавших — боец с костылями. Второму мужчине медицинская помощь была оказана на месте. Сам Давид Алтушкин получил травму головы — его состояние уточняется.

На месте происшествия работают сотрудники полиции и бригады скорой помощи. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

До этого стали известны подробности этой аварии. Спорткар Lamborghini фиолетового цвета, стоимость которого оценивается от 36 до 48 миллионов рублей, на полном ходу врезался в многоэтажный жилой дом.

Ранее сообщалось, что пиар-директора журнала «Москвичка» сбил грузовик на «зебре». Водитель скрылся.

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