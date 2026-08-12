В России рухнули продажи новых китайских автомобилей

Продажи новых китайских машин в России в июле 2026 года составили 48 тыс. единиц, что на 27% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствуют данные исследования «Газпромбанк автолизинга», имеющиеся в распоряжении ТАСС.

Несмотря на годовое падение, по сравнению с июнем текущего года продажи китайских автомобилей выросли на 6% (почти на 3 тыс. машин). При этом доля китайских брендов на российском рынке снизилась до 40%, что на 15% меньше, чем в июле 2025 года.

Лидерами продаж среди китайских марок в июле 2026 года стали Haval (15,6 тыс. автомобилей), Geely (8,3 тыс.), Changan (5,7 тыс.), Jetour (4,4 тыс.) и GAC (1,9 тыс.). В десятку лучших также вошли Omoda (1,7 тыс.), Jaecoo (1,5 тыс.), Tank (1,4 тыс.), Exeed (1,3 тыс.) и Voyah (978 проданных машин).

До этого стало известно, что отечественный автобренд Tenet анонсировал новую модификацию своего кроссовера T8. Если ранее модель была доступна только в семиместном трехрядном исполнении, то теперь покупателям предложат пятиместный вариант с передним приводом. Производство новинки наладят по полному циклу на заводе «АГР» в Калуге.

Ранее Mazda поставила рекорд по продаже своих автомобилей в России.