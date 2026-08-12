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В МВД выступили против поспешного запуска проверки ОСАГО через камеры

«Ъ»: глава МВД Колокольцев раскритиковал закон о камерах для проверки ОСАГО
Минтранс России

На заседании Госсовета, посвященном развитию общественного транспорта, которое прошло 10 августа, глава МВД Владимир Колокольцев раскритиковал принятый ранее закон об использовании дорожных камер для контроля за наличием полисов ОСАГО, сообщает «Коммерсантъ». По его словам, сейчас нет технической возможности для администрирования таких штрафов, а базы данных страховщиков содержат множество «несостыковок» и недостоверных сведений. Он предупредил, что запуск системы в текущем состоянии приведет к массовым обжалованиям постановлений и негативной реакции общества.

В МВД отмечают, что донастройка ведомственной системы «Паутина» для нового функционала займет время как минимум до октября 2026 года, несмотря на то что Госдума приняла соответствующие поправки в КоАП еще в марте. Ведомство также сталкивается с кадровыми проблемами: в 2025 году некомплект личного состава в патрульно-постовой службе достигал 40%.

Однако позицию министра не разделяют в Центробанке и страховых компаниях. Они настаивают на том, что их системы полностью готовы к интеграции и успешно протестированы. Глава НСИС Николай Галушин подтвердил, что обмен данными с ГИБДД уже налажен. Спор сторон продолжается, и по итогам совещания ожидаются новые поручения президента, который ранее уже требовал решить этот вопрос.

Заинтересованность в скорейшем запуске системы проявляют регионы. Они видят в этом источники дополнительных доходов для страховщиков, часть которых можно было бы направить на обновление парка общественного транспорта. По некоторым оценкам, речь может идти о 12 млрд рублей в год.

Ранее ЦБ предложил страховым компаниям ввести период охлаждения по ОСАГО.

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