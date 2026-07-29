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Бизнес

ЦБ предложил страховым компаниям период охлаждения по ОСАГО

Ъ: ЦБ предложил страховщикам быстрее проверять автовладельцев при продаже ОСАГО
Григорий Сысоев/РИА Новости

Банк России предлагает страховым компаниям быстрее проверять водителей при продаже им полисов ОСАГО. Об этом «Коммерсанту» рассказали два источника на рынке страхования.

По словам собеседника издания, регулятор предлагает ввести двухнедельный период охлаждения на выявление недостоверных данных от страхователя. При выявлении недостоверности сведений страховые компании будут вправе разорвать договор. Уточняется, что в этом случае страховщик будет обязан вернуть клиенту страховую премию за вычетом расходов на ведение дела, которая составляет около 22%.

Как отметил другой собеседник «Ъ», исходя из предложения ЦБ, после 14 дней страховщик утратит право на односторонний отказ от договора ОСАГО и возможность предъявить регрессные требования (это когда страховщик может потребовать деньги с виновника страхового случая) к страхователю.

В этом случае прекращение договора будет возможно только через суд, подчеркивает «Ъ».

С 1 августа 2026 года автовладельцы получат право вернуть часть страховой премии, если откажутся от полиса ОСАГО до того, как он вступит в силу. Отмечается, что указание Банка России от 10 июня 2026 года № 7368-У закрывает пробел: раньше страховщики оставляли себе всю сумму даже за полисы, которые не успели начать действовать.

Ранее в России подготовили инфраструктуру, чтобы проверять ОСАГО по камерам.

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