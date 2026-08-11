Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Атака ВСУ на НижнекамскПроблемы с бензином в РоссииКризис с мигрантами в Сеуте
Автомобили

Сын главы «Русской медной компании» попал в ДТП на Lamborghini в Екатеринбурге

В Екатерибурге сын главы «Русской медной компании» попал в ДТП на Lamborghini
Ilya Moskovets/URA.RU/Global Look Press/Telegram-канал «112»

По предварительной информации, владельцем спорткара Lamborghini Huracan, попавшего в ДТП в Екатеринбурге, оказался Давид Алтушкин — сын главы металлургического холдинга «Русская медная компания» Игоря Алтушкина. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

Сотрудники полиции организовали проверку по факту происшествия. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

До этого стали известны подробности аварии. Спорткар фиолетового цвета, стоимость которого оценивается в 35 миллионов рублей, сбил человека и на полном ходу влетел в многоэтажный жилой дом. Водитель суперкара получил травму головы. В салоне автомобиля также находились двое несовершеннолетних.

Этот яркий спорткар уже попадал в поле зрения общественности: в мае 2025 года его заметили в Екатеринбурге — машина передвигалась по городу без государственных номеров. Сам Давид Алтушкин публиковал в своих социальных сетях фотографии с элитным автомобилем на парковке.

Ранее сообщалось, что Mustang с москвичом вылетел в метро «Домодедовская» после ДТП.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Пока младшему не исполнилось семь. Как купить квартиру, если у вас много детей
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!