Сын главы «Русской медной компании» попал в ДТП на Lamborghini в Екатеринбурге

В Екатерибурге сын главы «Русской медной компании» попал в ДТП на Lamborghini

По предварительной информации, владельцем спорткара Lamborghini Huracan, попавшего в ДТП в Екатеринбурге, оказался Давид Алтушкин — сын главы металлургического холдинга «Русская медная компания» Игоря Алтушкина. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

Сотрудники полиции организовали проверку по факту происшествия. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

До этого стали известны подробности аварии. Спорткар фиолетового цвета, стоимость которого оценивается в 35 миллионов рублей, сбил человека и на полном ходу влетел в многоэтажный жилой дом. Водитель суперкара получил травму головы. В салоне автомобиля также находились двое несовершеннолетних.

Этот яркий спорткар уже попадал в поле зрения общественности: в мае 2025 года его заметили в Екатеринбурге — машина передвигалась по городу без государственных номеров. Сам Давид Алтушкин публиковал в своих социальных сетях фотографии с элитным автомобилем на парковке.

Ранее сообщалось, что Mustang с москвичом вылетел в метро «Домодедовская» после ДТП.