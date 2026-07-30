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Автомобили

Видео: Mustang с москвичом вылетел в метро «Домодедовская» после ДТП

112: Mustang вылетел на лестницу из метро «Домодедовская» после аварии
Кадр видео: Telegram-канал «На МКАДе ДТП МОСКВА»

В Москве Mustang вылетел на лестницу у выхода из метро «Домодедовская» после столкновения с другой машиной. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

«В результате ДТП спорткар оказался на ступенях подземного перехода. К счастью, никто из прохожих не пострадал. Обстоятельства аварии устанавливают сотрудники Госавтоинспекции», – говорится в публикации.

Очевидцы сняли на камеру последствия ДТП. На кадрах видно, что иномарка стоит на ступеньках, при этом пешеходам приходится обходить поврежденную машину.

До этого в Омской области автомобиль с людьми вылетел в кювет и перевернулся. Автомобилисты запечатлели инцидент. На кадрах видно, что легковая машина вылетела за пределы дороги и перевернулась. На место прибыли сотрудники ГИБДД, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего. На записи также заметно, что возле поврежденного транспорта собрались люди. О пострадавших в аварии не сообщается.

Ранее появились кадры с места аварии, парализовавшей ЮВХ в Москве.

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