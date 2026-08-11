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Украинский дрон атаковал фуру у границы России и Белоруссии

Shot: дрон ВСУ атаковал фуру у границы России и Белоруссии
Shutterstock

Украинский FPV-дрон атаковал грузовой автомобиль (фуру) в непосредственной близости от российско-белорусской границы. Инцидент привел к временной приостановке работы одного из ключевых пунктов пропуска на этом направлении. Об этом сообщает Telegram-канала Shot.

Согласно данным канала, в результате атаки пострадавших нет, однако в качестве меры безопасности движение через МАПП «Селищи» (Гомельская область, Беларусь), расположенный вблизи трассы М-10, закрыто до особого распоряжения. Водители сообщают об образовании небольшой пробки в районе пункта пропуска.

Официальных комментариев от пограничных ведомств и силовых структур на данный момент не поступало. Транспортным компаниям и водителям рекомендуется уточнять актуальную обстановку на маршруте следования.

До этого стали известны подробности аварии. По словам очевидцев, водитель BMW при выезде с парковки не справился с управлением. В результате автомобиль столкнулся с Mitsubishi, после чего перевернулся и оказался на крыше. В Госавтоинспекции региона подтвердили факт происшествия и уточнили, что в салоне BMW находились двое детей. Их госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

Ранее сообщалось, что четверо детей пострадали в ДТП с микроавтобусом и легковушкой под Астраханью.

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