Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
1717584959
Размер текста
А
А
А

Юрист рассказал о порядке действий в случае угона автомобиля

Юрист Палюлин: при угоне машины важно написать заявление в страховую компанию

close
100%
Depositphotos

Перед тем как заявить об угоне автомобиля, важно убедиться, что его не переместили на штрафстоянку. Об этом RuNews24 рассказал преподаватель кафедры юридических и социально-гуманитарных дисциплин университета «Синергия», владелец юридического бюро «Палюлин и партнеры» Антон Палюлин.

По его словам, сделать это можно в приложении «Парковки России». Если машину не перемещали, нужно позвонить в полицию и рассказать о приметах угнанного автомобиля. После этого к водителю приедет наряд полиции, чтобы взять показания. Заявление об угоне можно также написать в ближайшем полицейском участке, с собой при этом нужно взять паспорт и Свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС).

«После того как у вас примут заявление, потребуйте от дежурного выдать вам талон КУСП — выписку из книги учета сообщений о происшествиях. Талон КУСП вам также потребуется в страховой компании», — рассказал Палюлин.

После этих действий автовладелец должен написать заявление в страховую, если у него есть полис КАСКО с указанием в договоре соответствующего риска, продолжил он. Если угнанный автомобиль найдется после того, как его владельцу переведут страховую выплату, ему предложат вернуть страховое возмещение или отдать автомобиль в пользу страховой компании.

«Рекомендуем выбирать последний вариант, поскольку у угнанных автомобилей часто бывают перебиты VIN-номера, из-за чего становится крайне сложно их в дальнейшем реализовать. Кроме того, на краденых автомобилях могли совершаться и иные преступления», — заключил специалист.

Руководитель «Лаборатории авторской защиты от угона» Андрей Кондрашов до этого рассказал «Газете.Ru», что установка на автомобиль GPS-маяков не является эффективным средством для предотвращения угона автомобиля и поиска уже угнанной машины.

Ранее сообщалось, что воронежец подарил бывшей девушке машину, а потом обвинил ее в угоне.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами