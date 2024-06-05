Юрист рассказал о порядке действий в случае угона автомобиля

Перед тем как заявить об угоне автомобиля, важно убедиться, что его не переместили на штрафстоянку. Об этом RuNews24 рассказал преподаватель кафедры юридических и социально-гуманитарных дисциплин университета «Синергия», владелец юридического бюро «Палюлин и партнеры» Антон Палюлин.

По его словам, сделать это можно в приложении «Парковки России». Если машину не перемещали, нужно позвонить в полицию и рассказать о приметах угнанного автомобиля. После этого к водителю приедет наряд полиции, чтобы взять показания. Заявление об угоне можно также написать в ближайшем полицейском участке, с собой при этом нужно взять паспорт и Свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС).

«После того как у вас примут заявление, потребуйте от дежурного выдать вам талон КУСП — выписку из книги учета сообщений о происшествиях. Талон КУСП вам также потребуется в страховой компании», — рассказал Палюлин.

После этих действий автовладелец должен написать заявление в страховую, если у него есть полис КАСКО с указанием в договоре соответствующего риска, продолжил он. Если угнанный автомобиль найдется после того, как его владельцу переведут страховую выплату, ему предложат вернуть страховое возмещение или отдать автомобиль в пользу страховой компании.

«Рекомендуем выбирать последний вариант, поскольку у угнанных автомобилей часто бывают перебиты VIN-номера, из-за чего становится крайне сложно их в дальнейшем реализовать. Кроме того, на краденых автомобилях могли совершаться и иные преступления», — заключил специалист.

Руководитель «Лаборатории авторской защиты от угона» Андрей Кондрашов до этого рассказал «Газете.Ru», что установка на автомобиль GPS-маяков не является эффективным средством для предотвращения угона автомобиля и поиска уже угнанной машины.

Ранее сообщалось, что воронежец подарил бывшей девушке машину, а потом обвинил ее в угоне.