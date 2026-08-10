Видео: байкера протащило по КАД после жесткого столкновения с легковушкой

В Петербурге авария с участием мотоциклиста парализовала КАД

В Санкт-Петербурге на 73-м километре внешнего кольца КАД произошла серьезная авария с участием мотоциклиста. Об этом сообщил Telegram-канал 78.ru.

Инцидент попал на камеру видеорегистратора. На кадрах видно, что байкер начинает обгонять легковой автомобиль, но в этот момент водитель машины решает перестроиться на другую полосу. В этот момент происходит столкновение, после которого мотоциклист подает на асфальт. По инерции его протаскивает еще несколько метров.

ДТП спровоцировало масштабный транспортный коллапс. Примерно в километре от места столкновения, предположительно из-за образовавшегося затора, столкнулись еще две легковушки. Протяженность пробки достигала 8 километров.

Очевидцы сообщили, что водителя мотоцикла госпитализировали в тяжелом состоянии. Причины и обстоятельства аварии выясняются.

До этого в городе Сарове Нижегородской области водительница сбила мотоциклиста и скрылась с места ДТП.

Ранее сообщалось, что байкер разбился в жестком ДТП на КАД.