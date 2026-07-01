Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Взрыв в Монако
Автомобили

Видео: байкер разбился в жестком ДТП на КАД

НА КАД последствия фатального ДТП с байкером попали на камеру

В Санкт-Петербурге на КАД произошло серьезное ДТП с участием мотоциклиста. Об этом сообщает Telegram-канал «78. Новости».

«Сегодня на 65-м километре внешнего кольца разбился мотоциклист на Kawasaki Ninja. Он столкнулся с легковым автомобилем Volvo на крайней правой полосе, на ограничительной линии», – говорится в публикации.

На размещенных в сети кадрах видно, что в результате аварии автомобильные детали разлетелись по дороге. По данным канала, ДТП произошло после крупной развязки Московского шоссе и Витебского проспекта с КАД. Травмы, которые получил байкер, оказались несовместимыми с жизнью. Мужчине было 42 года. В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

До этого сообщалось, что в Санкт-Петербурге перекроют движение на КАД. До 15 августа ограничат два съезда на развязке КАД с Выборгским шоссе. Проезд перекроют из-за замены асфальта, при этом на время ремонтных работ установят временные знаки и барьеры.

Ранее на севере Москвы произошло ДТП с байкером.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Кофе и газировки загонят в ловушку. Почему в жару спасают не все напитки
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!