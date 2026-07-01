Видео: байкер разбился в жестком ДТП на КАД

В Санкт-Петербурге на КАД произошло серьезное ДТП с участием мотоциклиста. Об этом сообщает Telegram-канал «78. Новости».

«Сегодня на 65-м километре внешнего кольца разбился мотоциклист на Kawasaki Ninja. Он столкнулся с легковым автомобилем Volvo на крайней правой полосе, на ограничительной линии», – говорится в публикации.

На размещенных в сети кадрах видно, что в результате аварии автомобильные детали разлетелись по дороге. По данным канала, ДТП произошло после крупной развязки Московского шоссе и Витебского проспекта с КАД. Травмы, которые получил байкер, оказались несовместимыми с жизнью. Мужчине было 42 года. В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

До этого сообщалось, что в Санкт-Петербурге перекроют движение на КАД. До 15 августа ограничат два съезда на развязке КАД с Выборгским шоссе. Проезд перекроют из-за замены асфальта, при этом на время ремонтных работ установят временные знаки и барьеры.

Ранее на севере Москвы произошло ДТП с байкером.