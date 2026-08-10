Очень необычного кота достали из-под капота машины в Москве

В Хорошевском районе Москвы спасатели пришли на помощь коту, который забрался под капот припаркованной машины. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

«Ничего себе! Да ты красавчик. Помесь британца и барашка», — заметили спасатели.

По данным источника, хозяин автомобиля обнаружил кота, когда собирался выезжать. Мужчина попытался спасти животное самостоятельно: снял аккумулятор, чтобы получить доступ к животному, однако у него не получилось. Кот забился в труднодоступное место.

На помощь приехали сотрудники МЧС. Спасатели аккуратно демонтировали несколько деталей и вытащили животное. Кот не пострадал.

После освобождения его забрали к себе жильцы ближайшего дома.

До этого жители поселка Солнечный в Красноярском крае остались без доступа в интернет из-за кота. Животное пробралось в слаботочную шахту многоквартирного дома, где проходят кабели связи. Жители самостоятельно отключили электричество и вызвали спасателей, чтобы достать кота.

Ранее сообщалось, что бенгальский кот загрыз чихуахуа в Москве.