Бенгальский кот загрыз чихуахуа в Москве

В Москве бенгальский кот набросился на чихуахуа, которого взяли на передержку, спасти собаку не удалось. Об этом сообщается в Telegram-канале «Москвач. Новости Москвы».

Москвичка оставила чихуахуа Рики на передержку у знакомой на время отпуска. В квартире у женщины, которая присматривала за собакой, жил крупный бенгальский кот. В один из дней владелица кота ушла в магазин, животное набросилось на собаку и загрызло.

Узнав о случившемся, хозяйка Рики прервала отпуск и срочно вернулась в Москву, она намерена подать заявление в полицию.

До этого в Подмосковье коты устроили пожар в квартире. Инцидент произошел в жилом комплексе «Одинцово-1». На кухне одной из квартир играли два кота, и в какой-то момент один из них запрыгнул на плиту и случайно включил конфорки. Очевидцы заметили дым и вызвали на место происшествия пожарных, бригаду скорой помощи и полицию. В результате случившегося питомцы не пострадали.

Ранее в Новосибирске собака устроила взрыв в квартире, пока хозяина не было дома.