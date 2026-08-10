Под Калининградом легковушка с тремя пассажирами врезалась в дерево

Под Калининградом автомобиль врезался в дерево, три человека не выжили

Под Калининградом водитель легковушки не справился с управлением и врезался в дерево, сообщает на канале в «Максе» управление МЧС по области.

Там рассказали, что ДТП произошло накануне вечером на Люблинском шоссе в районе поселка Черепаново Светловского городского округа. В аварии пострадали четыре человека, спасатели достали их из автомобиля. Трое из них не выжили, еще у одной девушки травмы.

До этого в Донецкой народной республике (ДНР) на дороге из города Ялты в село Кремневку пять человек не выжили в ДТП, еще трое пострадали. По предварительной информации, водитель Audi Q5 выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Ford Focus.

В аварии пострадали пассажиры и водитель первого автомобиля. Во второй машине пять человек получили несовместимые с жизнью травмы, среди них 12-летний подросток. По факту ДТП начата проверка. В Госавтоинспекции призвали автомобилистов соблюдать правила, избегать рискованных маневров и соблюдать дистанцию.

Ранее в Ленобласти на 200 метрах трассы столкнулись 16 машин.