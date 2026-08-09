Названы автомобили, которым не навредит бензин «Евро-2»

Бензин экологического класса «Евро-2» подойдет далеко не каждому автомобилю. Об этом в эксклюзивном интервью aif.ru предупредил автоэксперт Игорь Моржаретто.

«По ряду параметров этот бензин уступает. Это старое топливо, которое делалось по старым стандартам, в частности, там очень высокое содержание серы. Такой бензин идеально подходит для старых машин. То есть если у вас, условно, «Жигули» или старый «Опель», то подойдет отлично, но с более современными автомобилями стоит быть осторожнее», - пояснил эксперт.

Среди основных показателей бензина «Евро-2», соответствующих стандартам прошлых лет, — содержание серы до 500 мг/кг, бензола не более 5% и допустимая доля монометиланилина до 1,3%.

Напомним, правительство России разрешил до 1 июля 2027 года выпуск, обращение и ввоз в РФ бензина классов «Евро-2», «Евро-3» и «Евро-4». В Минэнерго уточнили, что АЗС обязаны наглядно информировать водителей о классе топлива, чтобы каждый мог сделать осознанный выбор.

Ранее сообщалось, что АЗС хотят обязать информировать водителей о классе топлива.