Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Покушение на главу "Уралдронзавода"Проблемы с бензином в РоссииКризис с мигрантами в Сеуте
Автомобили

Названы автомобили, которым не навредит бензин «Евро-2»

Автоэксперт Моржаретто перечислил автомобили, которым подходит бензин «Евро-2»
Константин Михальчевский/РИА Новости

Бензин экологического класса «Евро-2» подойдет далеко не каждому автомобилю. Об этом в эксклюзивном интервью aif.ru предупредил автоэксперт Игорь Моржаретто.

«По ряду параметров этот бензин уступает. Это старое топливо, которое делалось по старым стандартам, в частности, там очень высокое содержание серы. Такой бензин идеально подходит для старых машин. То есть если у вас, условно, «Жигули» или старый «Опель», то подойдет отлично, но с более современными автомобилями стоит быть осторожнее», - пояснил эксперт.

Среди основных показателей бензина «Евро-2», соответствующих стандартам прошлых лет, — содержание серы до 500 мг/кг, бензола не более 5% и допустимая доля монометиланилина до 1,3%.

Напомним, правительство России разрешил до 1 июля 2027 года выпуск, обращение и ввоз в РФ бензина классов «Евро-2», «Евро-3» и «Евро-4». В Минэнерго уточнили, что АЗС обязаны наглядно информировать водителей о классе топлива, чтобы каждый мог сделать осознанный выбор.

Ранее сообщалось, что АЗС хотят обязать информировать водителей о классе топлива.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 9 августа. Предложение перемирия от Турции и короткие рабочие недели в 2027 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!