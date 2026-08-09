Появилось видео момента ДТП на Урале, в котором сгорели четыре человека

На Урале на видео попал момент ДТП, в котором сгорели четыре человека

В Свердловской области, на объездной трассе у Белоярского, на отметке 10-го километра, произошло столкновение двух иномарок, в результате которого четыре человека сгорели в заблокированном автомобиле Chevrolet Lanos. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

Момент аварии попал на камеру видеорегистратора. На кадрах видно, что Renault Duster резко свернул влево и на скорости врезался в Chevrolet Lanos. Заметно, что от удара Renault разлетается на детали.

До этого стало известно, что от удара оба автомобиля отбросило в кювет, а Chevrolet Lanos моментально загорелся. Водитель Renault получил травмы, несовместимые с жизнью. Автомобиль Chevrolet Lanos после удара загорелся. Четыре человека оказались заблокированными внутри. Спасатели не смогли им помочь.

Также были установлены личности некоторых пассажиров Chevrolet Lanos. Одним из них является Никита Галишев, чемпион Свердловской области по рукопашному. Установлена и личность второго пассажира — Дмитрий Степанчук, охранником у Галишева. Выяснилось, что они направлялись в Тюмень по рабочим вопросам.

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