Названы самые надежные седаны с большим пробегом

Эксперты издания «За рулем» составили рейтинг подержанных автомобилей, которые даже после 200 тысяч километров пробега способны прослужить еще столько же.

В категории до 300 тыс. рублей лидерами признаны Chevrolet Lanos и Daewoo Nexia с их простыми чугунными моторами и надежной «механикой». В бюджетном сегменте 400-600 тыс. рублей лучшим выбором назван Renault Logan, однако внимание советуют обратить и на Chevrolet Cobalt с цепным двигателем и более комфортным салоном, отметили в «За рулем».

В ценовом коридоре от 700 тыс. до 1 млн рублей эксперты отдают предпочтение Kia Rio и Hyundai Solaris, избегая при этом проблемных версий с задирами в моторах. Для тех, кто ищет альтернативу, рекомендованы Ford Focus и Opel Astra H с атмосферными двигателями и механикой или классическим автоматом.

С бюджетом 1-1,5 млн рублей самым надежным вариантом признана Toyota Camry поколений XV40 и XV50. А среди «премиума» дороже 1,5 млн эксперты советуют присмотреться к Lexus IS, чей V6 при должном уходе выхаживает более 350 тыс. километров. Издание подчеркивает, что итоговый выбор всегда зависит от состояния конкретного экземпляра и истории его обслуживания.

До этого стало известно, что отечественный автобренд Tenet анонсировал новую модификацию своего кроссовера T8. Если ранее модель была доступна только в семиместном трехрядном исполнении, то теперь покупателям предложат пятиместный вариант с передним приводом. Производство новинки наладят по полному циклу на заводе «АГР» в Калуге.

Ранее сообщалось о самых надежных подержанных универсалах до 1 млн рублей.