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«Кто из нас не без греха?»: обвиняемый в избиении ученого пытался обжаловать арест

В Екатеринбурге Александр Реверук пытался обжаловать арест
Telegram-канал 4 канал | Екатеринбург | Новости

В Свердловский областной суд Александа Реверук, один из фигурантов громкого дела об избиении члена-корреспондента РАН Никиты Зезина, направил апелляцию об обжаловании ареста. Об этом сообщил Telegram-канал «4 канал. Екатеринбург. Новости».

По данным источника, суд не принял заявление обвиняемого и сохранил арест. Также отмечается, что на заседании Реверук отрицал вину и настаивал, что не причастен к тому, что ученый не выжил.

По словам обвиняемого, он сам приехал в полицию подавать заявление и регулярно интересовался его ходом. Защита настаивала на смягчении меры пресечения. Адвокат утверждал, что дети обвиняемого постоянно находились под контролем родителей с помощью телефонов и GPS-трекеров, а Реверук эмоционально отреагировал, увидев их с незнакомыми людьми.

До этого Александра Реверука оставили под арестом на два месяца из-за избиения директора Уральского аграрного научного центра Никита Зезина и его заместителя Александра Шанина. Инцидент произошел 13 июля. Ученый с помощником объезжали опытные поля и заметили там группу детей на квадроциклах. Ученые посадили ребят в машину, чтобы вывезти с поля, и связались с родителями. Те приехали к зданию института — и, по версии следствия, на пожилых мужчин посыпались удары. Все зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Ранее сообщалось о том, что в Екатеринбурге после избиения скончался известный ученый РАН.

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