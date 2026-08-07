Житель Томска угнал автомобиль, но выдал себя, обронив на месте преступления телефон

В Томске мужчина захотел угнать автомобиль, но оставил телефон у авто и выдал себя

Советский районный суд Томска вынес приговор 23-летнему местному жителю, который в состоянии алкогольного хотел прокатиться на чужой иномарке и оставил телефон на месте преступления. Об этом сообщила Прокуратура Томской области.

Как установили следователи, в декабре 2025 года мужчина шел ночью по улице Петропавловской и заметил припаркованную Subaru Legacy. Он захотел прокатиться на иномарке. Мужчина подобрал на земле деревянную палку, разбил боковое стекло, проник в салон и принялся вырывать провода из замка зажигания, чтобы запустить двигатель.

Однако его заметил охранник из соседнего здания. Злоумышленник начал выбраться из автомобиля и в спешке обронил сотовый телефон. Гаджет стал главной уликой — правоохранители быстро вышли на след нарушителя по номеру сим-карты и другим данным.

Суд, согласившись с позицией прокуратуры, приговорил фигуранта к 1 году и 6 месяцам ограничения свободы по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 166 УК РФ (покушение на неправомерное завладение автомобилем без цели хищения).

Ранее сообщалось, что в Подмосковье осудили мужчину, укравшего топливо из каршеринговых машин.