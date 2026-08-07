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Автомобили

Названы недостатки кроссовера Dongfeng Huge

Автоэксперт Тимкин раскритиковал китайский кроссовер Dongfeng Huge за 7 недостатков
Dongfeng

Эксперт журнала «За рулем» Юрий Тимкин протестировал новый кроссовер Dongfeng Huge. Помимо плюсов, он указал и на ряд недостатков автомобиля, которые стоит учитывать при выборе.

Прежде всего, динамика оказалась более сдержанной, чем у собрата Mage, — тот же 1,5-литровый турбомотор на 197 л.с. разгоняет более тяжелый Huge степенно и интеллигентно, без рывка с места, что может не понравиться любителям активной езды.

В салоне эксперт обратил внимание на отсутствие обогрева второго ряда сидений — для российского климата это существенный минус у семейного автомобиля. Зимний пакет ограничен обогревом лишь форсунок омывателей, руля и передних кресел. Передние сиденья обтянуты экокожей, которая лишь напоминает наппу, но уступает натуральной коже в долговечности и премиальности.

Экстерьер кроссовера выполнен в слишком консервативном классическом стиле, который может показаться скучным на фоне более ярких конкурентов. Цветовая гамма включает всего четыре варианта (белый, темно-синий, черный и серый с черной крышей), причем за последнюю комбинацию требуется доплата 30 тысяч рублей. Наконец, реальный расход топлива в условиях пробок и загородных трасс составил 8,7 л/100 км, что на целый литр превышает заявленные производителем 7,7 л, а это может быть ощутимо при интенсивной эксплуатации.

До этого стало известно, что отечественный автобренд Tenet анонсировал новую модификацию своего кроссовера T8. Если ранее модель была доступна только в семиместном трехрядном исполнении, то теперь покупателям предложат пятиместный вариант с передним приводом. Производство новинки наладят по полному циклу на заводе «АГР» в Калуге.

Ранее Dongfeng объявил о повышении цен на модели Huge и Mage с июля 2026 года.

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