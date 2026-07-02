Dongfeng повысил цены на модели Huge и Mage с июля 2026 года

Кроссоверы Dongfeng Huge и Mage подорожали в России на 200 тысяч рублей

Кроссоверы Dongfeng Huge и Mage подорожали в России на 200 тыс. рублей с июля 2026 года. Как выяснили «Автоновости дня» в ходе мониторинга прайс-листов китайского бренда, цены выросли на обе модели без учета спецпредложений на 6,2–6,9%.

Так, Dongfeng Huge в комплектациях «Комфорт» (Modern) и «Престиж» (Executive) теперь стоит 3,24 млн рублей и 3,44 млн рублей соответственно. При покупке за собственные средства на него действует скидка 300 тыс. рублей (выросла на 60 тыс.), однако рост цен оказался существеннее, поэтому фактически кроссовер все равно стал дороже.

Dongfeng Mage в версиях «Драйв» (Emotion) и «Прогресс» (Progressive) подорожал до 3,1 млн рублей и 3,2 млн рублей. Скидка за собственные средства для топовой версии выросла с 250 до 300 тыс. рублей, для базовой осталась на уровне 300 тыс. Также с сайта исчез прайс-лист на комплектации Mage 2024 года выпуска, которые стоили 2,85 млн рублей и 3 млн рублей, поэтому минимальная стоимость модели без учета скидок выросла на 249 тыс. рублей.

До этого официальный Telegram-канал Ульянского автозавода опубликовал видео с обновленным внедорожником УАЗ «Патриот», который проходит ходовые испытания на полигоне.

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