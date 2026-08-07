Трамп высмеял владельцев электромобилей и сравнил их с больными

Президент США Дональд Трамп в ходе выступления в Лас-Вегасе обрушился с резкой критикой на электромобили, заявив, что их владельцы страдают своего рода «болезнью». Об этом сообщил портал Electrek.

Американский лидер заявил, что «отменил электрический мандат», который якобы обязывал американцев пересесть на электромобили к 2030 году. Он также высмеял так называемую «тревогу запаса хода» — страх водителей, что батарея разрядится до ближайшей зарядки. «Они начинают переживать, когда батарея разряжена всего на три четверти. Такое чувство, что у них болезнь, они просто сумасшедшие», — заявил Трамп.

Он также сослался на статистику — электромобили занимают лишь 7% рынка новых машин в США, назвав это доказательством отсутствия спроса.

Однако, как отмечает Electrek, никакого «обязательного перехода» на электромобили на федеральном уровне в США никогда не существовало. Речь шла о более строгих экологических стандартах, которые подталкивали автопроизводителей к выпуску электрокаров. Самих покупателей эти нормы ни к чему не обязывали.

Кроме того, проблема «тревоги запаса хода», о которой говорит Трамп, сегодня практически потеряла актуальность благодаря развитию сетей быстрых зарядных станций и точным системам прогнозирования остаточного пробега, отмечают эксперты.

Наконец, низкая доля электромобилей в США — отчасти результат политики самой администрации Трампа, в том числе отмены федеральной налоговой льготы в $7,5 тыс. при покупке электрокара, которая действовала до 2025 года.

До этого стало известно, что отечественный автобренд Tenet анонсировал новую модификацию своего кроссовера T8. Если ранее модель была доступна только в семиместном трехрядном исполнении, то теперь покупателям предложат пятиместный вариант с передним приводом. Производство новинки наладят по полному циклу на заводе «АГР» в Калуге.

Ранее сообщалось, что в России опровергли взрывной спрос на электрокары и назвали владельцев таких автомобилей «электробомжами».