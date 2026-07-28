«Становятся электробомжами»: в России опровергли взрывной спрос на электрокары

В России не наблюдается бума на рынке электромобилей, в ближайшей перспективе взрывного спроса также не будет на фоне роста цен на этот сегмент машин. Показатели по абсолютным продажам электрокаров остаются на мизерном уровне, заявил НСН вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

По его словам, существующий предзаказ на сотни электромобилей – это, по факту, «практически ничего», если переводить процентный рост в конкретные цифры в шутках, то для рынка эти показатели будут незначительными.

«Электромобиль, сколько бы ни рассказывали его продавцы про то, как он хорошо себя ведет, все равно это игрушка богатых людей, которые, если они не имеют дома собственные зарядки, попадают в категорию «электробомжей»», — убежден Шапарин.

Среди минусов владения электромобилем он отметил дорогую зарядку, а также риск перегрузки станций другими машинами. Кроме того, сегодня вводятся дополнительные ограничения по парковкам электромобилей со стороны МЧС, что горячо приветствуется сообществом автомобилистов, так как способствует безопасности, подчеркнул автоэксперт.

«Также спрос вырос, потому что люди увидели публикации, что государство сокращает субсидирование. В перспективе мы не увидим взрывного спроса, так как эти машины станут чуть дороже», — заключил Шапарин.

Напомним, до этого сообщалось, что цены на гибриды и электромобили начали повышаться с ростом спроса на них на фоне недавних проблем с нехваткой бензина, дистрибьюторы и дилеры массово отменяют скидки. Как писал «Коммерсантъ», некоторых моделей гибридов и электромобилей — в первую очередь выпускаемых в России Evolute i-Joy и i-Space — не хватает. Участники рынка напоминают, что всплеск интереса к таким машинам начался после событий на топливном рынке.

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