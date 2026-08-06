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Автомобили

Видео: легковушка перевернула грузовик в Ленинградской области

В Ленобласти на видео попало, как грузовик перевернулся, столкнувшись с машиной
Кадр из видео/Соцсети

В городе Тихвине Ленинградской области грузовик перевернулся после столкновения с легковым автомобилем. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке».

Момент ДТП попал на видео. На кадрах видно, что легковой автомобиль резко начинает совершать поворот, а грузовик не пропускает его. Легковушка врезается в фуру. Большегруз поворачивается налево и падает на бок.

Причины и обстоятельства ДТП выясняются. Информации о пострадавших не поступало.

До этого в Волгоградской области водители сгорели в кабинах грузовиков. По данным источника, водитель грузового Volvo не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, где столкнулся с фурой Sitrak. От удара обе машины мгновенно вспыхнули. Пожарные оперативно ликвидировали возгорание, но спасти водителей не удалось. Последствия аварии попали на фотографии. На опубликованных снимках видно, что один из автомобилей съехал с дороги. От удара его кабина превратилась в груду металла.

Ранее на видео попало, как фура снесла легковушку в Челябинской области.

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