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Автомобили

Электромобиль Avatr 11 рекордно подорожал в России

Кроссовер Avatr 11 в России подорожал на 760 тысяч рублей
Avatr

Китайский премиальный бренд Avatr обновил линейку электрокроссовера Avatr 11 в России, сообщает портал «Автоновости дня».

Из прайс-листа исчезла заднеприводная версия за 6,99 млн рублей, и теперь минимальная цена модели выросла до 7,75 млн рублей. Взамен появились новые комплектации 2026 года: 11-2.0 за 7,99 млн и 11-3.0 за 8,19 млн рублей.

Новые версии получили 11-киловаттную зарядку вместо 7-кВт и черные внешние декоры. Четырехместная модификация обзавелась новыми 22-дюймовыми дисками.

Все полноприводные Avatr 11 оснащены двумя моторами на 578 л.с., разгоняются до «сотни» за 4,5 секунды и проезжают до 625 км без подзарядки.

Ранее бренд установил рекорд продаж в РФ: 155 машин за неделю.

До этого стало известно, что отечественный автобренд Tenet анонсировал новую модификацию своего кроссовера T8. Если ранее модель была доступна только в семиместном трехрядном исполнении, то теперь покупателям предложат пятиместный вариант с передним приводом. Производство новинки наладят по полному циклу на заводе «АГР» в Калуге.

Ранее китайский электрокар установил рекорд продаж в России.

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