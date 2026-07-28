Китайский электрокар установил рекорд продаж в России

Продажи китайских электроавтомобилей Avatr в России побили рекорд за неделю, в стране зарегистрировали 155 новых машин. Об этом сообщил глава «Автостата» Сергей Целиков в своем Telegram-канале.

По его словам, с 29 июня по 26 июля такую машину приобрели 442 человека. За прошедшие 26 недель 2026 года дилеры реализовали лишь 418 автомобилей Avatr. Таким образом, месячный результат превысил продажи целого полугодия.

Автомобили Avatr появились в России весной 2023 года, однако официальные продажи начались только в январе 2025-го. За все время реализации машин марки в стране на учет поставили чуть более 3 тыс. таких электромобилей.

28 июля газета «Коммерсантъ» сообщила, что цены на гибриды и электромобили начали повышаться с ростом спроса на них на фоне недавних проблем с нехваткой бензина, дистрибьюторы и дилеры массово отменяют скидки.

По данным «Автостата», продажи авто на новых источниках энергии с 29 июня по 19 июля относительно среднего недельного значения в первой половине 2026 года увеличились в 1,8 раза, до 2,14 тыс. единиц и 326 единиц соответственно.

Ранее сообщалось о пяти самых популярных подключаемых гибридах в России.