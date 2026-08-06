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Дикие звери переполошили уральский Ивдель и попали на видео

На Урале на видео попало, как медведица с потомством выбежала на проезжую часть

В Свердловской области медведица с двумя медвежатами вышла к окраине города Ивдель. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

Инцидент попал на камеру уличного видеонаблюдения. На кадрах заметно, как медведица бежит по проезжей части. Она приближается к женщине, которая отскакивает в противоположную сторону. Зверь останавливается, а потом скрывается из виду. Также в отдалении видны медвежата.

По данным источника, яркий свет фар и гул машин испугал зверей и они быстро вернулись в лес. Также сообщается, что в результате происшествия никто не пострадал.

До этого россиянам рассказали, как действовать при встрече с медведями. Эксперт заметил, что паника и попытка убежать – худшее, что можно сделать при встрече с медведем. Зверь мгновенно реагирует на бегущего и может развить скорость до 50 км/ч. Также не стоит молчать и суетиться. Специалисты рекомендуются начать говорить с медведем низким, ровным голосом и поднять руки, чтобы казаться больше. Это помогает животному распознать человека, а не добычу.

Ранее сообщалось, что в Нижневартовске грибники забрались на опору ЛЭП, спасаясь от медведей.

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