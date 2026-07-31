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Автомобили

Автомобили Dongfeng, Geely, Evolute, Hongqi и Belgee подорожали в России в июле

В июле 2026 года подорожали автомобили Dongfeng, Geely, Evolute, Hongqi и Belgee
Dongfeng

В России в июле 2026 года подорожали новые автомобили различных марок в 32 комплектациях. Еще по пяти комплектациям зафиксировано снижение рекомендованной розничной цены (РРЦ). Об этом сообщает маркетинговое агентство НАПИ, проанализировавшее РРЦ на автомобили, представленные на российском рынке.

«Снизились цены на 5 комплектаций автомобилей Changan, Bestune, Jaecoo. Снижение цен составило от 2,1% до 5,4%. При этом 32 комплектации Dongfeng, Geely, Evolute, Hongqi, Belgee подорожали. Прирост составил от 0,1% до 6,9%», — отмечается в исследовании.

По данным НАПИ, наибольшее подорожание за месяц зафиксировано у кроссовера Dongfeng Mage в базовой комплектации Drive — на 6,9%, с прежних 2,9 млн рублей до 3,1 млн рублей. Evolute i-Joy в двух версиях вырос в цене на 5% и 5,3% — до 2,97 млн рублей и 3,19 млн рублей соответственно.

Среди подешевевших машин — кроссовер Changan CS75 Plus, стоимость которого в двух версиях снижена на одинаковые 2,1%.

Ранее сообщалось, что кроссовер Changan CS75 Plus подешевел после начала сборки в России.

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