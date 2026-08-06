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Автомобили

В России предложили ввести скидку 50% на эвакуацию автомобиля

Депутат Даванков предложил ввести скидку 50% на эвакуацию автомобиля
Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

Депутаты фракции «Новые люди» во главе с вице-спикером Госдумы Владиславом Даванковым внесут на рассмотрение парламента законопроект, предлагающий ввести 50-процентную скидку на оплату эвакуации и хранения машины на штрафстоянке. Это станет возможным, если водитель оплатит и штраф, и расходы на перемещение транспортного средства в течение 20 дней с момента вынесения постановления.

Как сообщает ТАСС, соответствующий документ находится в распоряжении редакции. Авторы инициативы предлагают внести изменения в статью 27.13 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что в настоящее время действует система скидок при быстрой оплате только самого административного штрафа за некоторые нарушения ПДД. Однако аналогичная мера в отношении расходов на эвакуацию и хранение задержанного автомобиля до сих пор не предусмотрена.

Законопроект гласит, что при уплате штрафа и стоимости перемещения и хранения автомобиля в двадцатидневный срок, эта стоимость может быть оплачена в половинном размере от установленных тарифов. По мнению депутатов, данная мера будет стимулировать водителей к более оперативной оплате штрафов за эвакуацию.

До этого КПРФ предложила увеличить скидку на штрафы за нарушения правил дорожного движения до 60% при уплате в течение 15 дней с момента постановления о штрафе и до 40%, если «штрафник» уложился в 30 дней.

Ранее в Госдуме предложили изменить порядок эвакуации автомобилей на штрафстоянку.

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