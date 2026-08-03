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Автомобили

В Госдуме предложили изменить порядок эвакуации автомобилей на штрафстоянку

В ГД внесен законопроект об оповещении водителей об эвакуации через «Госуслуги»
Oleg Elkov/Shutterstock/FOTODOM

Депутаты фракции «Новые люди» во главе с вице-спикером палаты парламента Владиславом Даванковым внесли в Госдуму законопроект, который обязывает информировать владельцев автомобилей о предстоящей эвакуации через портал «Госуслуги». Об этом сообщил ТАСС.

Документ размещен электронной базе ГД. Как отмечается в пояснительной записке, в настоящее время нормы об обязательном предварительном оповещении граждан перед задержанием и эвакуацией автомобиля на штрафстоянку отсутствуют. Правила позволяют прекратить задержание, если владелец прибыл до начала движения эвакуатора, однако без оперативного уведомления большинство автовладельцев узнают о произошедшем уже постфактум.

По данным источника, авторы инициативы предлагают внести изменения в статью 27.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Согласно проекту, должностное лицо, принимающее решение о задержании транспортного средства, будет обязано известить владельца или водителя о предстоящей эвакуации через Единый портал государственных услуг за 15 минут до начала перемещения автомобиля.

Нововведение позволит водителю оперативно прибыть на место и убрать машину, предотвратив ее отправку на специализированную стоянку и избавив от необходимости оплачивать хранение. Законопроект направлен на рассмотрение профильных комитетов Госдумы.

Ранее в Госдуме предложили ввести единый «закон о тишине».

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