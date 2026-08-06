Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Покушение на главу "Уралдронзавода"Проблемы с бензином в РоссииКризис с мигрантами в Сеуте
Автомобили

Водителям назвали четыре причины перегрева мотора в летнюю жару

Автодом перечислил 4 главные причины перегрева двигателя летом
Алексей Даничев/РИА Новости

Летом перегрев двигателя — проблема, с которой сталкиваются автомобилисты чаще всего. О том, какие факторы к этому приводят, «Газете.Ru» рассказал директор по послепродажному обслуживанию Автодом Алтуфьево Роман Тимашов. По его словам, главная угроза исходит от системы охлаждения.
 
«Причины перегрева двигателя автомобиля могут быть разными: это и проблемы с системой охлаждения, включая течи и неработоспособность элементов вроде помпы или термостата, и засорение радиаторов охлаждения, и общее загрязнение самого двигателя. Все это нарушает нормальный теплообмен и ведет к перегреву», — сказал специалист.
 
Еще один фактор, по его словам, — чрезмерный нагрев топливной системы. При высокой температуре в магистрали возникают паровые пробки, из-за которых топливо подается неравномерно, а двигатель начинает работать с перебоями.
 
Третья причина — перегрев блока управления (ЭБУ) и датчиков. Современные моторы буквально напичканы электроникой, и отказ этих компонентов грозит серьезными сбоями, предупредил специалист.
 
Четвертая — снижение эффективности турбонаддува. Как объяснил Тимашов, в жару воздух становится разреженным, а засоренный интеркулер не справляется с охлаждением, что неизбежно ведет к потере мощности мотора и перегреву.
 
Чтобы избежать поломок и дорогостоящего ремонта, эксперт рекомендует следить за чистотой подкапотного пространства и радиаторов охлаждения, а также проходить плановое техобслуживание каждые 10 тыс. километров с заменой масла и обязательной проверкой системы охлаждения на предмет течей.

Ранее россиянам рассказали о признаках кузовного ремонта автомобиля.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 6 августа. Бензин «Евро-2» на заправках, прогноз ставок по ипотеке и бургеры с кишечной палочкой
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!