Водителям назвали четыре причины перегрева мотора в летнюю жару

Летом перегрев двигателя — проблема, с которой сталкиваются автомобилисты чаще всего. О том, какие факторы к этому приводят, «Газете.Ru» рассказал директор по послепродажному обслуживанию Автодом Алтуфьево Роман Тимашов. По его словам, главная угроза исходит от системы охлаждения.



«Причины перегрева двигателя автомобиля могут быть разными: это и проблемы с системой охлаждения, включая течи и неработоспособность элементов вроде помпы или термостата, и засорение радиаторов охлаждения, и общее загрязнение самого двигателя. Все это нарушает нормальный теплообмен и ведет к перегреву», — сказал специалист.



Еще один фактор, по его словам, — чрезмерный нагрев топливной системы. При высокой температуре в магистрали возникают паровые пробки, из-за которых топливо подается неравномерно, а двигатель начинает работать с перебоями.



Третья причина — перегрев блока управления (ЭБУ) и датчиков. Современные моторы буквально напичканы электроникой, и отказ этих компонентов грозит серьезными сбоями, предупредил специалист.



Четвертая — снижение эффективности турбонаддува. Как объяснил Тимашов, в жару воздух становится разреженным, а засоренный интеркулер не справляется с охлаждением, что неизбежно ведет к потере мощности мотора и перегреву.



Чтобы избежать поломок и дорогостоящего ремонта, эксперт рекомендует следить за чистотой подкапотного пространства и радиаторов охлаждения, а также проходить плановое техобслуживание каждые 10 тыс. километров с заменой масла и обязательной проверкой системы охлаждения на предмет течей.

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