Россиянам рассказали о признаках кузовного ремонта автомобиля

Если при осмотре автомобиля на молдингах или фарах есть следы краски, а соседние детали кузова отличаются по цвету, то это явные признаки кузовного ремонта, рассказал «Газете.Ru» заместитель генерального директора по VIP-направлению ГК «Автодом» Роман Тимашов.

«Опыл, то есть следы краски на элементах кузова, где их быть не должно — молдинги, фары, стекла. Сюда можно отнести свежий антикор и следы шпатлевки, которая выглядит как пыль. Разнотон, разница в оттенках на элементах кузова, например дверь с дверью или крыло с дверью. Как правило, это видно при должном освещении. Все это — признаки кузовного ремонта», — пояснил Тимашов.

При этом специалист уточнил, что пластиковые бампера могут немного отличаться по цвету от металлических деталей, и это не говорит о проведенном кузовном ремонте.

Также потенциального покупателя должны насторожить неравномерное нанесение герметика на заводских швах. Тимашов посоветовал сравнить правую и левую стороны кузова или посмотреть на аналогичный автомобиль. Еще один явный признак ремонта кузова — болты на капоте, крыльях и дверях, имеющие следы откручивания.

Косвенными маркерами, как отметил эксперт, могут служить неравномерные зазоры между деталями на правой и левой сторонах кузова, тяжело закрывающиеся двери, а также трещина на лобовом стекле без видимого скола от камня. Один из перечисленных признаков, а особенно несколько, должны заставить покупателя насторожиться. В этом случае рекомендуется заказать профессиональный осмотр автомобиля.

Незначительное воздействие на кузов не приведет к проблемам, если ремонт выполнялся с соблюдением заводских технологий. Настоящий риск, по словам Тимашова, возникает тогда, когда автомобиль официально признан непригодным к восстановлению, имеет измененную геометрию кузова или сработавшие подушки безопасности.

Если такой автомобиль восстанавливался кустарными методами, с использованием подержанных запчастей и многочисленными ремонтными воздействиями вместо замены деталей на новые, от его покупки лучше отказаться, подчеркнул эксперт.

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