Видео: автомобиль провалился под асфальт в Пензе

В Пензе на видео попало, как машина провалилась в дыру на дороге

В Пензе на пешеходном переходе ВАЗ-2105 провалился в дыру в асфальте. Об этом сообщил Telegram-канал «Пенза Новости».

Последствия инцидента попали на видео. На кадрах видно, что переднее левое колесо ВАЗ-2105 практически полностью ушло под землю. При этом замено, что из дыры в асфальте вытекает вода. Проезжая часть дальше по движению оказалась частично затопленной. Также заметно, что в отдалении у обочины еще один автомобиль стоит неровно. Его правая часть находится немного ниже уровня дороги.

По данным канала, провал грунта утянул за собой сразу два автомобиля: отечественную «пятерку» и внедорожник Mitsubishi Outlander.

На место оперативно прибыли сотрудники Госавтоинспекции и представители коммунальных служб. Им предстоит установить причину обрушения асфальта и оценить масштаб повреждений дорожного полотна. Информации о пострадавших пока не поступало. Обстоятельства случившегося уточняются.

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