Водитель не выжил в ДТП с двумя грузовиками и трактором на Урале

На Урале произошло фатальное ДТП с двумя грузовиками и трактором

Вблизи города Первоуральска Свердловской области на 296-м километре автодороги М-12 «Восток» произошло массовое ДТП. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.

Последствия аварии попали на фотографии. На кадрах видно, что в результате ДТП автомобили получили серьезные повреждения. Грузовик выехал за пределы дороги, у него отсоединилась кабина. По середине дороги на боку лежит трактор. Также заметно, что повсюду разбросаны автомобильные детали.

По данным источника, столкнулись два грузовых автомобиля и трактор. Один из водителей грузовиков получил травмы, несовместимые с жизнью.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Проводятся процессуальные действия, опрашиваются очевидцы.

До этого в Волгоградской области водители сгорели в кабинах грузовиков после столкновения. Водитель Volvo не справился с управлением и выехал на встречку, где столкнулся с двигавшейся навстречу фурой Sitrak. В результате удара обе машины мгновенно вспыхнули. Спасатели не успели извлечь водителей.

Ранее сообщалось о крупном ДТП с грузовиками, которое парализовало движение на Киевском шоссе.