В МВД назвали нарушения ПДД, штраф за которые нельзя оплатить со скидкой

Российские водители не смогут воспользоваться 25-процентной скидкой при оплате штрафов за ряд грубых и повторных нарушений правил дорожного движения. Об этом сообщили ТАСС в пресс-центре МВД России.

Как уточнили в ведомстве, льгота не действует по некоторым частям статьи 12 КоАП РФ. В частности, скидка не применяется при оплате штрафов за вождение в нетрезвом виде (ст. 12.8), отказ от медицинского освидетельствования (ст. 12.26), повторное превышение скорости на 40–80 км/ч и более, а также повторный выезд на встречную полосу, проезд на красный сигнал светофора и нарушение правил на железнодорожном переезде.

Кроме того, оплатить штраф в полном размере придется водителям без прав или лишенным прав (включая повторное нарушение), а также при управлении незарегистрированным автомобилем. Скидка не предусмотрена за нарушения при организованной перевозке детей автобусами, за ДТП с причинением вреда здоровью (ст. 12.24) и за употребление алкоголя после аварии (ч. 3 ст. 12.27).

При этом МВД напомнило, что по остальным нарушениям главы 12 КоАП РФ штраф можно оплатить со скидкой в размере 75% от суммы в течение 30 дней со дня вынесения постановления.

До этого ассоциация «ОКО», объединяющая производителей систем фиксации нарушений, предложила правительству разрешить использование беспилотников для автоматической выписки штрафов за выезд на встречную полосу, обочину и другие нарушения ПДД.

Ранее сообщалось, что виновнице ДТП с автобусом в Красноярском крае выписали три штрафа.