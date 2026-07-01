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Автомобили

Виновнице ДТП с автобусом в Красноярском крае выписали три штрафа

Красноярское МВД: за ДТП с автобусом женщину-водителя оштрафовали на 2800 рублей

Женщине-водителю, из-за которой в Красноярском крае разбился автобус с детьми, грозит три административных штрафа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главное управление МВД по региону.

В ведомстве уточнили, что автомобилистке вменили нарушение правил использования ремней безопасности (ст. 12.6 КоАП РФ), неисполнение обязанности по страхованию гражданской ответственности (ч. 2 ст. 12.37 КоАП РФ) и управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых в соответствии его эксплуатация запрещена (ч. 1 ст. 12.5 КоАП РФ).

По первой статье ей грозит штраф на 1,5 тысячи рублей, по второй — 800 рублей, по третьей — 500 рублей. В общей сложности сумма административного взыскания составит 2,8 тысячи рублей.

ДТП с пассажирским автобусом, перевозившим 27 детей, произошло сегодня в Минусинском округе Красноярского края. Медицинская помощь потребовалась одному ребенку и сопровождающему.

Аварию спровоцировала женщина, управлявшая встречным автомобилем. При опросе сотрудниками автоинспекции она сообщила, что уснула за рулем.

Ранее МВД показало видео с места ДТП с автобусом в Красноярском крае.

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