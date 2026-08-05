Видео: женщина с разбега запрыгнула на капот движущегося автомобиля и попросила ее увезти

В Сочи на видео попало, как женщина запрыгнула на капот движущегося авто

В Сочи местная жительница выбежала на проезжую часть и забралась на капот движущегося автомобиля. Об этом сообщил Telegram-канал «Краснодар. Телетайп».

Инцидент попал на камеру видеорегистратора. На кадрах видно, что женщина выбегает на проезжую часть и прыгает на капот автомобиля. Машина останавливается. Женщина слезает с капота и перебирается в салон автомобиля.

Она начинает говорить про мясо и арбузы. Водитель просит нарушительницу покинуть салон. Женщина отказывается, повышает на него голос и просить ее увезти. Тогда мужчина начинает вытаскивать ее из салона. В этом ему помогают прохожие. При этом нарушительница говорит о том, что ей кто-то угрожает расправой.

Обстоятельства инцидента и дальнейшее состояние женщины уточняются.

До этого в Кемеровской области водитель прокатил пассажиров в самодельном «кабриолете»: автомобиле без крышки капота и со срезанной крышей. Инцидент попал на видео.

Ранее сообщалось, что на видео попало, как пьяный мужчина разгромил 11 автомобилей и напал на женщину в Рыбинске.