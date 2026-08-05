Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Покушение на главу "Уралдронзавода"Проблемы с бензином в РоссииКризис с мигрантами в Сеуте
Автомобили

Видео: женщина с разбега запрыгнула на капот движущегося автомобиля и попросила ее увезти

В Сочи на видео попало, как женщина запрыгнула на капот движущегося авто

В Сочи местная жительница выбежала на проезжую часть и забралась на капот движущегося автомобиля. Об этом сообщил Telegram-канал «Краснодар. Телетайп».

Инцидент попал на камеру видеорегистратора. На кадрах видно, что женщина выбегает на проезжую часть и прыгает на капот автомобиля. Машина останавливается. Женщина слезает с капота и перебирается в салон автомобиля.

Она начинает говорить про мясо и арбузы. Водитель просит нарушительницу покинуть салон. Женщина отказывается, повышает на него голос и просить ее увезти. Тогда мужчина начинает вытаскивать ее из салона. В этом ему помогают прохожие. При этом нарушительница говорит о том, что ей кто-то угрожает расправой.

Обстоятельства инцидента и дальнейшее состояние женщины уточняются.

До этого в Кемеровской области водитель прокатил пассажиров в самодельном «кабриолете»: автомобиле без крышки капота и со срезанной крышей. Инцидент попал на видео.

Ранее сообщалось, что на видео попало, как пьяный мужчина разгромил 11 автомобилей и напал на женщину в Рыбинске.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Власти начнут следить за ценами на продукты. Что новый закон изменит для россиян — объясняем за 60 секунд
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!