На видео попало, как пьяный мужчина разгромил 11 автомобилей и напал на женщину в Рыбинске

В Рыбинске на видео попало, как мужчина разбил 11 машин и напал на женщину

В городе Рыбинске Ярославской области нетрезвый мужчина напал на женщину, а затем принялся крушить припаркованные машины. Об этом сообщил Tekegram-канал «ЧП и ДТП Ярославль» со ссылкой на пресс‑службе регионального УМВД.

Инцидент попал на камеру уличного видеонаблюдения. На кадрах видно, что мужчина залез на капот автомобиля. После этого к нему подходит женщина. Он начинает отмахиваться от нее руками. Между ними завязывается потасовка. Женщина разрывает футболку мужчины.

Далее нарушитель начинает бегать по парковке, бить руками по автомобилям, залезать на них и прыгать. Несколько позже он подходит к мусорным бакам и выкидывает оттуда мусор в сторону машин. Далее он исчезает, через некоторое время вновь появляется в кадре с табуреткой и начинает наносить ею удары по автомобилям.

По данным источника, в результате погрома пострадали 11 транспортных средств. На место происшествия оперативно вызвали полицию. Нарушитель был задержан в административном порядке. Задержанный не отрицал, что находился в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее в Башкирии сталкер разбил автомобиль бывшей жены на глазах у сотрудников ДПС.