Названы самые надежные подержанные универсалы до 1 млн рублей

Специалисты журнала «За рулем» составили рейтинг надежных универсалов с пробегом до 150 тысяч километров стоимостью до 1 миллиона рублей. В подборку вошли модели, которые могут стать практичной альтернативой кроссоверам.

На первом месте находится Lada Vesta SW. Выпускается с 2017 года, в миллион рублей укладываются экземпляры с пробегом 50–100 тыс. километров. Версия SW Cross с клиренсом 203 мм тоже доступна. Рекомендуемый вариант — двигатель 1.6 (106 л.с.) с механической коробкой. После 100 тыс. километров может ломаться чаще иномарок, но запчасти дешевы, а ремонт прост. На рынке есть Весты с пробегом под 400 тыс. километров с родными моторами. Вердикт: лучшая российская легковушка и самый большой клиренс.

На втором месте Lada Largus. Разработка Renault на базе Dacia Logan, выпускается с 2011 года. Есть версия Cross с клиренсом 195 мм и семиместный салон. Автомата нет — только МКП. За миллион рублей можно найти 10-летнюю машину в отличном состоянии с французским мотором 1.6 (102 л.с.) и пробегом до 100 тыс. километров. Цены стартуют с 400 тысяч рублей. Достоинства: терпеливая подвеска и высокая ремонтопригодность. Вердикт: самая доступная почти иномарка.

Замыкает тройку Chevrolet Cruze. Ближайший родственник Opel Astra J, разработка корейского отделения GM. Цена машин в хорошем состоянии с пробегом до 150 тыс. километров стартует с 800 тысяч рублей. Атмосферники 1.6 и 1.8 с чугунными блоками — простые и надежные, ресурсом свыше 400 тыс. километров. Механика живучая, автомат выдерживает 150 тыс. километров, затем требуется переборка. Недостатки: легко царапающееся покрытие, быстро мутнеющий хром, трескающийся кожзам, отказы обогрева сидений. Вердикт: многовато мелких болячек и не лучший автомат.

На четвертом месте Ford Focus. В третьем поколении салон тесноват, но машина комфортная и хорошо защищена от коррозии. Цены — от 400 тысяч до 1,5 млн. Дороже всего ценятся версии с атмосферником 1.6 и МКП. Гидроавтомат — только с турбомотором 1.5, сложным и дорогим в ремонте. Атмосферникам полагается робот PowerShift с плохой репутацией. Самый надежный вариант — 105-сильный мотор с механикой. Вердикт: убедительны только модификации с механикой.

Пятое место занимает Kia Ceed. На вторичке переоценена, в условия укладывается лишь пятая часть предложений. Агрегаты — атмосферники 1.4 и 1.6 с механикой или гидроавтоматом. Коробки ходят до 250 тыс. километров, моторы — свыше 300 тыс. километров. У 1.6 есть склонность к задирам, у 1.4 — нет. Кузов хорошо противостоит коррозии. Вердикт: лучший вариант с автоматом.

Шестая строка у Opel Astra H Последний год выпуска — 2014, экземпляры в лучшем состоянии стоят от 800 тысяч рублей. Подвеска прекрасная, кузов не гниет, электроники минимум. Двигатели 1.6 (115 л.с.) и 1.8 (140 л.с.). Младший — только с механикой, старший — с МКП или автоматом Aisin, который служит 300 тыс. километров. Мелкие болячки недорогие. Вердикт: самый практичный выбор.

В топ-7 также вошел Toyota Corolla Fielder. Самый распространенный праворульный универсал из Японии. За миллион — базовые версии 10–12 лет с мотором 1.5 и вариатором. Двигатель привередливый, требует АИ‑95, к 100 тысячам км появляется масложор и растягивается цепь. Вариатор может потребовать ремонта к 150–200 тыс. километров. Надежность высокая, но слабая шумоизоляция и малахольные сайлентблоки. Вердикт: надежно, но невелик багажник — и это правый руль.

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