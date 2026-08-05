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Автомобили

Очевидцы пожара на АЗС в Ростове-на-Дону рассказали о пережитом

В Ростове-на-Дону свидетели пожара на АЗС открыли новые детали

В Ростове-на-Дону очевидцы рассказали о пожаре на АЗС, в результате которого сгорел 21 автомобиль. Об этом сообщил Telegram-канал 161.ru

«В окно смотрела, вижу, взрывается и горит. Ой, не хочу вспоминать. Страшно очень. Просила бога, хоть люди живы. Ну да, слава богу. Дерево жалко, машины жалко», — поделилась свидетельница.

Местные жители также заявили, что в некоторых квартирах из-за пожара полопались стекла. По их мнению, разрушение окон вызвало не тепловое воздействие, а падающие на стекла горящие ветки деревьев.

До этого стало известно, что виновником пожара на АЗС стал 43-летний житель Мелитополя. По его словам, он приехал на заправку в Ростов-на-Дону с целью покупки топлива и перепродажи его у себя на родине. Мужчину задержали и возбудили уголовное дело. По версии следствия, мужчина умышленно поджег топливные емкости микроавтобуса на территории автозаправки, а потом перегнал уже горящий автомобиль во двор жилого дома.

Ранее стало известно о появлении видео мощного пожара на АЗС в Ростове-на-Дону.

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